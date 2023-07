Donald Trump inculpé - Les avocats de Trump veulent reporter le procès sur les documents classifiés

Le ministère américain de la Justice avait demandé un report jusqu'au 11 décembre, alors que la cour avait précédemment fixé le début du procès au 14 août. La lettre des avocats est arrivée une demi-heure avant l'expiration du délai, tard dans la nuit de lundi à mardi. Selon une lettre envoyée par les avocats à la cour fédérale, une date ne pourra être fixée qu'une fois que toutes les "requêtes importantes" dans l'affaire auront été examinées. Ils soulignent que cette affaire est "inhabituelle" et "complexe", et qu'il est "pratiquement impossible" de préparer un procès pour le mois de décembre. Les avocats invoquent également la candidature de M. Trump à l'élection présidentielle comme argument pour demander un report. "Cette candidature demande énormément de temps et d'énergie", peut-on lire dans la lettre. Des conseillers de l'ancien président ont déjà indiqué, lors de conversations privées, que M. Trump espérait remporter l'élection pour mettre fin à ses déboires judiciaires, ont rapporté plusieurs médias américains. L'ancien président républicain est accusé d'avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou débarras de sa résidence de luxe de Mar-a-Lago, en Floride, au lieu de les remettre aux Archives nationales. (Belga)