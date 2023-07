Euro U20 de basket - La Belgique s'impose face à Israël et affrontera l'Estonie en 8es de finale

Les Belges de Steve Ibens terminent à la 2e place de leur groupe et joueront contre l'Estonie mercredi (16h00) en 8es de finale. Après un succès sur l'Italie (72-64) et une défaite contre la Turquie (70-67), la Belgique a dominé l'équipe israélienne en prenant le large dans le 4e quart temps. Tom Di Maria a été le plus prolifique côté belge avec 19 points au compteur. Xander Pintelon a réussi un double-double (12 points-15 rebonds) de même que Thijs De Ridder (11 pts-10 rebonds). Joppe Mennes a rajouté 12 unités. Les 16 équipes (quatre groupes de quatre) de cet Euro passaient toutes le tour pour rejoindre les 8es de finale. Le vainqueur du duel entre la Belgique et l'Estonie jouera en quarts de finale contre le vainqueur du 8es de finale entre la Lituanie et la Slovénie. (Belga)