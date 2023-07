Exportation d'armes: New Lachaussée dément toute relation commerciale avec la Russie

"Ce faisant, comme elle l'a toujours fait, New Lachaussée respecte l'ensemble des réglementations en vigueur, tant nationales qu'internationales", a-t-elle ajouté après que le magazine 'Investigation" de la RTBF eut évoqué un potentiel usage par les forces militaires russes de munitions produites par des machines-outils livrées par l'entreprise belge en Serbie. Selon cette dernière, "malgré le questionnement personnel de l'ex-rapporteur de KPMG Allemagne, il n'existe aucune preuve ou aucun fait étayant la présence en Russie de munitions produites à l'aide des machines-outils livrées par New Lachaussée en Serbie." NLC prend néanmoins "acte de la décision de la Région wallonne de suspendre préventivement les licences en cours de validité vers la Serbie avec effet immédiat" et "saisit pleinement que le contexte géopolitique très sensible justifie la plus grande prudence". Dans ce contexte, elle "contribuera activement à la dissipation de potentielles craintes en facilitant toute initiative qui permettra de sortir des allégations pour se concentrer sur les faits", a encore assuré l'entreprise qui a déjà fait savoir au cabinet du ministre-président wallon que "tous les accès nécessaires visant à vérifier la conformité des activités menées en Serbie seront bien entendu garantis". (Belga)