F1 - Daniel Ricciardo remplacera Nyck de Vries chez AlphaTauri pour le reste de la saison

"Je suis ravi d'être de retour sur la piste avec la famille Red Bull", a commenté Ricciardo. "Ses talents de pilote ne font aucun doute et il connaît déjà beaucoup d'entre nous, son intégration sera facile et directe", a résumé Franz Tost, le patron de l'écurie. "L'équipe profitera également beaucoup de son expérience." Ricciardo, 34 ans, avait débuté en F1 en 2011 au sein de l'écurie HRT. Il avait ensuite évolué deux ans chez Toro Rosso, l'ancien nom d'AlphaTauri. En 2014, il rejoignait Red Bull, où il restait jusqu'en 2018. Il a ensuite roulé deux ans pour Renault puis deux ans pour McLaren. L'Australien a disputé 232 Grands Prix, pour 8 victoires et 32 podiums. Son dernier succès remonte au Grand Prix d'Italie 2021, à Monza. En début de saison, Ricciardo était revenu chez Red Bull en tant que pilote de réserve. Le communiqué d'AlphaTauri parle d'ailleurs d'un "prêt pour le reste de la saison" d'une écurie à l'autre. L'Australien remplacera dès le Grand Prix de Hongrie, le 23 juillet, De Vries, arrivé en début de saison pour s'installer dans le baquet laissé libre par le Français Pierre Gasly. Le Néerlandais n'a pas convaincu, avec une 12e place à Monaco comme meilleur résultat et est donc évincé après 10 courses. (Belga)