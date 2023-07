Inondations en Wallonie - Deux ans après, la cellule inondations de la Croix-Rouge prend fin

La somme des dons, qui s'élevait à 44,4 millions d'euros, a été totalement réinvestie en deux temps. Environ 37,3 millions ont été utilisés dans les huit premiers mois suivant la catastrophe afin de fournir un soutien urgent. Ainsi, six millions ont notamment été utilisés pour la mise en place de points d'accueil où les personnes sinistrées pouvaient obtenir des renseignements, de l'aide administrative, de la nourriture, de l'eau, etc. Mais le poste le plus important reste celui du financement de projets locaux, avec 14,3 millions. La Croix-Rouge a collaboré avec les 38 communes les plus touchées pour répondre aux besoins des personnes sinistrées et fournir une aide matérielle. Dans un second temps, la Croix-Rouge a utilisé le reste des dons, soit 7 millions d'euros, pour mettre en place une aide dans la durée. Celle-ci a été divisée en trois axes: la poursuite de l'aide de proximité (1,6 millions), le soutien à des partenaires de terrain (0,7 millions) et enfin une aide financière directe. Environ 16.000 ménages, soit 50.000 personnes, se sont vu offrir un montant entre 230 et 350 euros, pour un total de 4, 75 millions distribués. "La cellule inondation va fermer ses portes les 31 juillet, mais il y aura un passage de relais vers les maisons Croix-Rouge qui continueront à être actives auprès des sinistrés", a précisé Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations de la Croix-Rouge. (Belga)