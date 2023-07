Inondations en Wallonie - Moins de 5% des objets archéologiques ont été perdus lors des inondations de 2021

(Belga) Grâce à la mobilisation de plus de 200 bénévoles et au travail des équipes de l'Agence wallonne du Patrimoine pendant près de deux ans, plus de 80 % des objets archéologiques touchés par les inondations de 2021 ont été sauvés et traités. La perte est estimée à moins de 5%, indique mardi la ministre wallonne en charge du Patrimoine, Valérie De Bue.