Interruption du trafic ferroviaire entre Furnes et La Panne après un accident de personne

L'incident s'est produit peu avant 11h00 à hauteur de Furnes lorsqu'un train ayant quitté La Panne peu auparavant avec une trentaine de passagers à son bord a heurté une personne non loin de la gare de Coxyde. Aucun train ne circule actuellement entre La Panne et Furnes et la SNCB va mettre des navettes de bus en place. (Belga)