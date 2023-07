Jupiler Pro League - Vincent Tan reste investi à Courtrai, le processus de vente au groupe Kaminski est arrêté

Vincent Tan confirme son engagement dans le club des Éperons d'Or. Le propriétaire de Courtrai poursuivra d'investir dans différents dossiers sportifs et dans le fonctionnement opérationnel du club. Un nouveau complexe d'entraînement est aussi dans les cartons, explique le communiqué. Des décisions au niveau de la structure du club ont été prises avec la nomination de Guillaume Nuytten comme directeur général non-sportif alors que le responsable du scouting Pieter Eecloo est promu CEO sportif. Ils seront chargés de la gestion sportive et opérationnelle du club avec Jelle Brulez et Rik Foulon. Il y a deux semaines, Courtrai avait annoncé le retrait de ses fonctions de CEO de Matthias Leterme. Le malaisien Vincent Tan avait racheté le KVK en 2015 pour 5 millions d'euros et il avait été annoncé que le groupe Kaminski, fonds d'investissement sportif installé à New York, était pressenti pour racheter le club flandrien. Les Américains Maciek et Michael Kaminski avaient même donné une conférence de presse le 14 juin dernier pour expliciter leur projet, mais n'ont pas concrétisé financièrement leurs projets. (Belga)