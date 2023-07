La FIFA lève la suspension de la fédération de football du Zimbabwe

Cependant, un comité sera mis en place pour s'assurer, entre autres, que les structures de l'Association du Zimbabwe (ZIFA) soient adaptées aux statuts de la FIFA et pour superviser la restructuration et l'élection de nouveaux organes de gestion. La FIFA avait décidé en février 2022 de suspendre les fédérations nationales du Kenya et du Zimbabwe. Cette suspension était justifiée par l'ingérence des gouvernements de ces pays dans les affaires des fédérations nationales. Suivant les statuts de la FIFA, une telle interférence est interdite et se doit d'être sanctionnée. (Belga)