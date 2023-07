La Grèce fait face à sa première vague de chaleur de l'année, 45 degrés attendus à Athènes

Les météorologistes ne peuvent pas encore prévoir combien de temps va durer la vague de chaleur exactement, mais craignent que ces températures élevées se maintiennent pendant une dizaine de jours. Le risque d'incendie est lui assez limité, en raison des précipitations qui sont tombées sur le pays au cours des dernières semaines. Les autorités invitent les Grecs et les touristes à la prudence, et leur recommandent d'éviter de pratiquer une activité physique intense ainsi que de travailler depuis leur domicile, dans la mesure du possible. Il est également conseillé aux employeurs de ne pas demander à leurs travailleurs de réaliser des tâches trop lourdes d'un point de vue physique. Plusieurs villes et localités ouvriront par ailleurs des salles climatisées au public. Certains syndicats ont également demandé de déclarer vendredi comme un jour de congé en raison de la chaleur, mais le gouvernement grec n'a pas encore réagi à cette requête. Les températures restent également élevées dans d'autres pays. Le sud de l'Espagne, par exemple, doit faire face à une nouvelle vague de chaleur. La semaine dernière a également été la semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), tandis que le mois de juin est devenu le mois le plus chaud jamais enregistré. (Belga)