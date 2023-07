La Liga - Getafe recevra Barcelone à huis clos en ouverture de la Liga

La Cour suprême d'Espagne, la plus haute instance judiciaire du pays, est en effet revenue sur la décision de l'Audience nationale d'annuler la sanction, dans un document consulté mardi par l'AFP. Les supporters de Getafe avaient envahi la pelouse du stade Coliseum Alfonso Perez du club madrilène après avoir battu Tenerife pour obtenir la promotion en Liga il y a six ans, provoquant les fans adverses et obligeant les officiels du match à se réfugier dans leur vestiaire. Getafe reçoit Barcelone le 13 août, lors du week-end d'ouverture de la Liga. Par ailleurs, l'Espanyol Barcelone s'est vu infliger deux matches à huis clos après que ses supporters ont envahi la pelouse pour en chasser les joueurs du FC Barcelone en mai. Le club catalan a remporté le titre 2022-2023 chez ses rivaux et a immédiatement célébré son triomphe sur le terrain du RCDE Stadium, que les fans de l'Espanyol, en colère, ont alors pris d'assaut. (Belga)