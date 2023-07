Large majorité au Parlement européen pour l'aide aux licenciés de Logistics Nivelles

Filiale de la société internationale de transport et de logistique Kuehne+Nagel International, Logistics Nivelles, site actif dans la distribution de boissons et de denrées alimentaires, a été fermé pour concentrer les activités de la multinationale à Kontich, en Flandre, provoquant une longue crise sociale en 2021 et 2022. C'est la première fois que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est utilisé pour une délocalisation au sein d'un même État membre. L'aide porte notamment sur des services de conseil et de soutien à la recherche d'emploi, la reconversion professionnelle sur mesure et la formation dans les compétences numériques et linguistiques. L'aide a toutefois débuté dès les premiers licenciements. (Belga)