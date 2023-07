"Le Court en dit long" propose sa 31e édition en ses murs du 24 au 28 octobre

La programmation rassemble 23 réalisatrices et 24 réalisateurs, répartis en 7 programmes thématiques : films d'écoles et d'ateliers, premiers films, jouer et réaliser, films de genres, en famille, des réalisatrices, scènes de vies. Il s'agit de courts métrages produits et coproduits en Wallonie et à Bruxelles dans l'année. La sélection rend compte de "la diversité des formes de création et des genres qu'explore la nouvelle génération de cinéastes ancrés en Wallonie et à Bruxelles", a indiqué Louis Héliot, responsable de la programmation cinéma. Le Jury décernera le Grand Prix, le prix de la mise en scène, le prix du scénario et les Prix d'interprétation féminine et masculine. Le Palmarès sera complété par le prix du public et les prix Coup de Cœur. (Belga)