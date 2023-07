Le Dour Festival souffle ses 33 bougies du 12 au 16 juillet

L'organisation annonce "trois festivals en un". Le public pourra ainsi apprécier "le meilleur line-up électronique" de l'histoire du festival avec, entre autres, Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou et Rezz. La programmation hip-hop et rap francophone sera portée par Damso, Lomepal et Orelsan alors que l'affiche indie comprend, notamment, dEUS ou encore Phoenix. Nouveauté de l'année, "le Garage", marque le retour d'une scène dédiée au rock, metal, sludge et à la cold wave. Seules trois scènes seront ouvertes dès le 12 juillet, avant l'ouverture complète le 13 juillet. La Croix-Rouge de Belgique a prévu en moyenne 180 secouristes volontaires par jour de festival. Un poste médical d'urgence sera opérationnel à toutes heures sur le site durant la durée des festivités et un poste médical chirurgical sera installé dans le Hall des Sports de Elouges du 13 au 16 juillet. Six équipes premiers secours se déplaceront en permanence sur le terrain du festival avec cinq véhicules tout terrain à disposition. Quatre ambulances seront également en stand-by. Le Service d'intervention psychosociale urgente de la Croix-Rouge (Sisu) sera présent dès mercredi matin jusqu'à dimanche soir. Au niveau de la sécurité, la zone de police de Dour-Hauts-Pays a prévu un millier de prestations policières, tous services confondus pour toute la durée du festival. La zone locale sera notamment renforcée par d'autres zones de police, différents services de la police fédérale ainsi que de la gendarmerie et de la police nationale française. Quelque 50.000 festivaliers sont attendus chaque jour. (Belga)