Le Parlement européen demande une mission d'observation électorale en Pologne

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) avait déjà lancé une mission d'observation électorale à grande échelle en mars 2022 en Hongrie, l'autre pays de l'UE régulièrement pointé du doigt par les instances européennes pour ses atteintes à l'État de droit. Dans une résolution approuvée par 472 voix pour, 136 voix contre et 16 abstentions, les élus demandent l'abrogation de la "Commission d'Etat pour l'examen de l'ingérence russe dans la sécurité intérieure de la Pologne" qui, selon les critiques, vise les personnalités de l'opposition, y compris l'ancien Premier ministre et ex-président du Conseil européen Donald Tusk. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur la récente réforme électorale, qui peut être discriminatoire à l'égard des personnes qui votent de l'étranger. Et rappellent que la chambre de la Cour suprême polonaise chargée des litiges électoraux "ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial". La résolution demande instamment au régime polonais, dirigé par le parti populiste nationaliste PiS du président Andrzej Duda, de mettre son organisation des élections en conformité avec les normes de l'OSCE et d'autres obligations et normes démocratiques internationales. (Belga)