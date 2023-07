Le trafic ferroviaire reprend entre Furnes et La Panne

L'incident s'est produit mardi matin, peu avant 11h00, à hauteur de la Pannestraat à Furnes. Un train qui avait quitté La Panne peu de temps auparavant est entré en collision avec une personne. Une trentaine de passagers se trouvaient à bord du train. Les voyageurs ont été évacués puis pris en charge par un bus. À la suite de cet accident, plus aucun train n'a circulé durant plusieurs heures entre La Panne et Furnes. La SNCB a mis en place un service de navettes sur cette portion et ce, dans les deux sens. Depuis 15h50, la circulation ferroviaire a toutefois pu reprendre normalement. Des retards résiduels sont néanmoins encore possibles. (Belga)