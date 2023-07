Les cinémas UGC fêtent les 100 ans de la Warner en programmant quelques grands succès

Au total, ce sont 24 chefs-d'œuvre du studio qui seront programmés dans les deux cinémas (12 films dans chaque cinéma). Parmi les longs métrages projetés figurent notamment "Inception" de Christopher Nolan (2010), "Le Docteur Jivago" de David Lean (1965), "Full Metal Jacket" de Stanley Kubrick (1987), "Les Goonies" de Richard Donner (1985) ou encore "Sur la Route de Madison" de Clint Eastwood (1995). "Depuis 100 ans, Warner n'a eu de cesse de proposer des oeuvres audacieuses qui nous amusent autant qu'elles nous font réfléchir (....) Il nous a semblé évident de célébrer le centenaire du studio en programmant 24 chefs-d'œuvre dans nos salles bruxelloises", déclare Bruno Plantin-Carrenard, COO d'UGC Belgique. "La Warner, ce sont principalement des grands films d'auteur, c'est la rencontre entre un cinéma très artistique et un cinéma grand public", ajoute pour sa part Olivier Snanoudj, senior vice-président de Warner France. Pour permettre au plus grand nombre de voir ou revoir ces grands classiques sur grand écran, un tarif préférentiel de 8,50 euros la séance sera d'application. "François De Brigode, journaliste à la RTBF et passionné de cinéma, se joindra à cette célébration dans le cadre d'événements exclusifs", précise encore le groupe UGC. (Belga)