Les émissions de CO2 des voitures neuves au plus bas

Par rapport à 2022, les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves est en baisse de 14,3%. "Envisagé depuis 2010, alors que le test d'homologation des voitures neuves était pourtant moins strict qu'actuellement, ce recul s'établit à -33,2%", souligne la Febiac. Au premier semestre, 45,8% des voitures neuves immatriculés en Belgique étaient équipées d'une motorisation essence. L'hybride (PHEV & HEV) arrive au deuxième rang avec 26,8% de parts de marché tandis que la motorisation électrique (BEV) affiche désormais 16,5% de parts de marché. La motorisation diesel n'en finit pas de perdre du terrain, à 10,1% de parts de marché. Le marché des particuliers fait la part belle à l'essence alors que le marché des voitures de société (qui pèse deux tiers du marché total) s'électrifie de plus en plus: l'ensemble des motorisations électrifiées représente 53,5% du marché professionnel, avec une prédominance des hybrides rechargeables (PHEV). BMW a été le constructeur le plus plébiscité tant sur l'ensemble de la Belgique qu'en Flandre; Dacia, qui place trois modèles différents dans le top 5 en Wallonie, a été la marque privilégiée par les automobilistes wallons. À Bruxelles, c'est Peugeot qui arrive en tête au premier semestre. Au niveau des modèles, le Volvo XC40, assemblé à l'usine Volvo Car de Gand, a été le plus immatriculé en Belgique. En Wallonie, c'est le Dacia Sandero qui a été le plus immatriculé au cours du premier semestre. (Belga)