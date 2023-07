L'ex-reine du tennis Naomi Osaka met au monde une petite fille

Le magazine précise que l'enfant est venu au monde à Los Angeles et que lui et la maman se portent bien. Naomi Osaka avait annoncé au mois de janvier qu'elle était enceinte, et avait révélé début juin qu'elle attendait une petite fille avec le rappeur Cordae, son compagnon depuis 2019. Osaka a enchaîné les titres mais après son deuxième titre à Melbourne, elle a traversé une année 2021 psychologiquement difficile, avouant avoir souffert de dépression. Après avoir repris la compétition en janvier 2022, elle a ensuite souffert d'une blessure à un tendon d'Achille. Elle n'est plus apparue en compétition depuis septembre 2022. (Belga)