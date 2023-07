Météo - Soleil et chaleur au programme de mardi après-midi

Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest dans l'intérieur des terres. A la mer, il s'orientera davantage à l'ouest et deviendra assez fort. En soirée et en première partie de nuit, le ciel deviendra plus nuageux et quelques averses (orageuses) pourront se produire. En seconde partie de nuit, nous retrouverons un temps sec avec des éclaircies mais des champs de nuages bas se formeront aussi par endroits. Les minima varieront le plus souvent entre 12° en Hautes­ Fagnes et 18° en Lorraine belge. Mercredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec un risque d'une averse. L'après­ midi, ce risque s'estompera et les éclaircies s'élargiront. Les maxima, sensiblement moins chauds, se situeront entre 21° à la mer et 24° voire 25° en Campine. Le vent d'ouest­-sud­-ouest sera plutôt soutenu, modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à parfois fort au littoral. (Belga)