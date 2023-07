Mondiaux de cyclisme - Mathieu van der Poel et Dylan van Baarle mèneront la sélection des Pays-Bas

Sur un parcours similaire à celui d'une classique, les Pays-Bas miseront sur Van der Poel et Van Baarle mais pourront aussi compter sur Olav Kooij en cas d'arrivée au sprint. Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Jan Maas, Oscar Riesebeek et Mick van Dijke complètent la sélection. Chez les dames, les Pays-Bas partiront comme favoris avec Annemiek van Vleuten, championne du monde en titre, mais aussi Demi Vollering, Lorena Wiebes ou encore Marianne Vos. La course en ligne messieurs est prévue le dimanche 6 août, la course dames est elle prévue le dimanche 13 août. (Belga)