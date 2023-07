NBA - Victor Wembanyama ne disputera pas la fin de la Summer League

Selon le San Antonio Express-News et ESPN, les Spurs ont décidé de s'en tenir à leur plan initial de ménager le joueur de 19 ans (2m24), auteur d'une longue saison en France avec son club de Boulogne-Levallois Après un premier match timide contre Charlotte vendredi et un deuxième brillant contre Portland (27 points, 12 rebonds) dimanche, Victor Wembanyama ne sera pas aligné pour le reste de ce tournoi d'été, qui permet notamment aux franchises de NBA de lancer leurs nouvelles recrues. Wembanyama lui-même avait reconnu la semaine dernière qu'il ne s'attendait pas à jouer plus de deux fois dans le cadre de cette Summer League. Il avait déclaré dimanche qu'il avait hâte de prendre des vacances et de se préparer au mieux pour le début de la saison régulière de la NBA en octobre. "Wemby" a fait l'impasse sur la Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre) avec l'équipe de France pour se concentrer sur sa première saison avec les Spurs. (Belga)