Pension des parlementaires: en Wallonie, "rien n'avance", dénonce le PTB

"Il y a deux mois, on découvrait avec stupeur dans la presse que les parlementaires s'étaient octroyés la possibilité de gagner 20 % en plus que le plafond légal pour leur pension. A la suite de ce scandale, des engagements avaient été pris par le président du parlement wallon, André Frédéric, mais rien n'avance", affirme le chef de groupe de l'extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango. "Ce bonus pension de 20 % devait disparaître, mais actuellement, il n'est que suspendu. Et les pensions des parlementaires sont toujours gérées dans une caisse confidentielle et opaque au lieu d'être gérées par l'office national des pensions comme la pension de n'importe quel travailleur. Engagement avait été pris de collaborer avec le SPF Pensions pour la gestion de ces pensions. Aucune nouvelle à ce sujet actuellement", énumère-t-il. "Il faut pourtant avancer" en supprimant carrément le bonus pension; en réduisant le salaire des parlementaires et en confiant la gestion des pensions au SPF Pensions, poursuit le chef de file du PTB. "Pour raboter les pensions des travailleurs, la majorité PS-MR-Ecolo est rapide, mais quand il s'agit de raboter les pensions des parlementaires, on chipote, on prend son temps. C'est un deux poids deux mesures qui est inacceptable", conclut Germain Mugemangango qui rappellera les priorités de son parti lors de l'assemblée générale de la caisse de retraite des députés wallons prévue demain/mercredi. (Belga)