Plus d'un quart des travailleurs passe toute sa journée sur des écrans, selon Statbel

Pour 25,8% des personnes occupées, la totalité ou la quasi-totalité du temps de travail est consacrée à des tâches nécessitant des compétences numériques, c'est-à-dire des tâches effectuées à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette, d'une phablette ou d'un smartphone. Les appels téléphoniques ne sont pas compris. Cela concerne plus particulièrement le personnel administratif (54,2%) et les managers (42,8%). Un peu plus de femmes (27,3%) que d'hommes (24,4%) et plus de personnes occupées ayant un niveau d'instruction élevé (39,3%) que de personnes occupées ayant un niveau d'instruction moyen (16,0%) ou faible (5,3%) consacrent ce temps de travail à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un autre appareil numérique. Le pourcentage est plus faible chez les 15-24 ans (12,8%) que chez les 25-49 ans (28,2%) et les 50-74 ans (23,8%). Quelque 65,3% des personnes ayant un niveau d'instruction faible ne travaillent pas sur écran alors qu'elles ne sont que 5,3% chez les personnes à niveau d'instruction élevé. Parmi les autres sujets de l'enquête figurent notamment l'autonomie, la répétitivité des tâches et l'usage de procédures strictes. Les questions sur les compétences professionnelles ont été ajoutées à l'Enquête sur les forces de travail pour la première fois en 2022 et ce dans tous les États membres de l'UE. Plus de 17.800 personnes âgées de 15 à 74 ans qui avaient un emploi pendant la semaine de référence ou qui avaient quitté leur dernier emploi au cours des deux dernières années ont répondu à l'enquête. (Belga)