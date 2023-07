Royaume-Uni: le taux de chômage remonte à 4% à fin mai

C'est la première fois que le taux de chômage atteint la barre des 4% depuis le début de l'année 2022, prenant par surprise les analystes qui s'attendaient à ce qu'il reste stable. Ces derniers mois, le taux oscillait entre 3,7% et 3,9% à des niveaux historiquement bas. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation du nombre de personnes sans emploi depuis plus d'un an, a précisé l'ONS. Entre avril et juin, le nombre de postes à pourvoir a par ailleurs continué de reculer pour le 12e mois consécutif. (Belga)