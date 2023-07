Semi-conducteurs: Foxconn se retire d'un projet de 19,4 milliards USD en Inde

L'assembleur des iPhones dans le monde avait signé un accord en septembre avec le groupe minier indien Vedanta pour créer une usine de semi-conducteurs, qui aurait également fabriqué des écrans pour téléphones et tablettes, dans l'Etat indien du Gujarat. Ce projet aurait permis d'assurer à l'Inde une meilleure autonomie d'approvisionnement dans cette technologie essentielle à la production d'une multitude d'appareils électroniques. Mais Foxconn a précisé mardi que les deux parties avaient préféré renoncer. "Il y a eu une reconnaissance de part et d'autre que le projet n'avançait pas assez vite, qu'il y avait des lacunes importantes que nous ne pouvions pas résoudre facilement, ainsi que des problèmes externes indépendants du projet", a assuré Hon Hai Technology Group, le nom officiel de Foxconn, dans un communiqué. Selon cet accord, le géant minier indien, Vedanta, aurait participé à hauteur de 60% dans la future joint-venture, qui aurait dû être opérationnelle en 2024, les 40% restants revenant à Foxconn. Ce retrait n'aura aucune conséquence financière pour le géant taïwanais qui a affirmé n'avoir injecté "aucun capital ou avoir" dans cette joint-venture. Vedanta n'a pas confirmé ce retrait mais a assuré de son côté son "engagement total" à aller de l'avant, assurant que d'autres partenaires étaient sur les rangs pour construire cette usine. La très grande majorité des semi-conducteurs sont produits à Taïwan et en Corée du Sud par Samsung. Afin de rejoindre ce peloton de tête, l'Inde avait approuvé fin 2021 un projet d'un montant de 10 milliards de dollars visant à développer ce type d'industries en acceptant de prendre en charge la moitié des coûts d'investissement. (Belga)