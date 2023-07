Soixante emplois menacés au sein d'une entreprise de construction anversoise

Xella fabrique du béton et du matériel d'isolation pour le secteur de la construction. La direction compte arrêter totalement la production de son site anversois d'ici la fin de l'année. "Les travailleurs le voyaient venir", commente un représentant du syndicat ACV/CSC. "On craignait que l'entreprise ne doive fermer ses portes. Les syndicats ont assisté à des années de mauvaise gestion, sans aucun investissement dans un avenir durable." L'entreprise explique sa décision entre autres par le malaise général dans la construction. La phase de consultation et d'information entre les partenaires sociaux va débuter. "L'émotion est encore assez grande. Je m'attends à l'un ou l'autre remous. Le mieux serait d'octroyer un congé construction prolongé aux travailleurs." (Belga)