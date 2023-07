Sommet de l'Otan - La "coalition F-16" créée par onze pays pour former des pilotes ukrainiens prend forme

Le document mettant cette coalition sur pied a été signé par les ministres de la Défense de ces onze pays - qui ne sont pas tous équipés de F-16 - et leur homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov, en marge du sommet de l'Otan qui se tient à Vilnius. Les Pays-Bas fourniront des avions qui seront dépêchés en Roumanie, selon la ministre néerlandaise démissionnaire de la Défense, Kajsa Ollongren. La Belgique mettra pour sa part des instructeurs à la disposition de la coalition et offrira également son expertise industrielle dans le domaine de la maintenance des F-16 pour renforcer la coalition, a indiqué son homologue belge, Ludivine Dedonder, dans un communiqué. Les onze pays concernés sont la Belgique, le Canada, le Luxembourg, les Pays-bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, qui attend d'adhérer à l'Otan après la levée d'un blocage turc. Les futurs pilotes ukrainiens devront d'abord suivre des cours d'anglais - ce qui explique la présence du Royaume-Uni et du Canada au sein de ce groupe. Selon Mme Ollongren, l'entraînement préparatoire se déroulera dès le mois prochain au Danemark, qui a déjà annoncé qu'il mettra à disposition sa base aérienne de Skrydstrup, située au sud du pays. (Belga)