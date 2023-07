Sommet de l'Otan - L'Otan invitera l'Ukraine "quand les conditions seront réunies"

C'est "le message le plus clair jamais envoyé (par l'Otan) sur l'appartenance de l'Ukraine à l'organisation", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Il n'y a pas de calendrier, a admis M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse, tout en soulignant que tous les élargissements précédents de l'Otan s'étaient faits sur la base de conditions. "C'est à tous les alliés de décider", a-t-il rappelé. L'Otan a aussi déjà indiqué qu'elle allait lever pour Kiev l'étape du passage - en principe obligé - par le plan d'action pour l'adhésion, le "Membership Action Plan" (MAP), sorte d'antichambre à la candidature à l'Alliance qui fixe un certain nombre d'objectifs de réformes. "On passe d'un processus à deux étapes à une étape", a encore souligné le secrétaire général. (Belga)