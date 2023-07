Tour de France - Un profil accidenté et imprévisible pour débuter la deuxième semaine de course

La première semaine a débuté sur les chapeaux de roue, avec deux étapes au Pays basque qui ont livré deux vainqueurs inattendus. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a ensuite dominé les étapes de sprint et l'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a créé la surprise en se parant de jaune le temps d'une journée. La bagarre entre les deux ténors du peloton, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a alors démarré. L'échappée a pu s'exprimer dans plusieurs étapes, notamment la 9e qui a vu la victoire en solitaire du Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech), quelque dix minutes devant les premiers favoris. Les fuyards pourraient donc jouer les premiers rôles dans la 10e étape, qui s'élancera du parc volcanique de Vulcania, dans le Puy-de-Dôme. Le peloton démarrera avec une ascension d'entrée, le Col de la Moréno (4,8 km à 4,7%), ce qui promet un départ nerveux et une bataille pour partir aux avant-postes. Suivra rapidement le Col de Guéry (7,8 km à 5%), puis le pic de l'étape avec le Col de la Croix Saint-Robert (6 km à 6,3%), à la mi-course. Après la Côte de Saint-Victor-La-Rivière (3 km à 5,9%), la dernière difficulté de la journée sera la Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km à 5,6%), à un peu moins de 30 kilomètres du terme, en descente vers Issoire. Vingegaard compte 17 secondes d'avance sur Pogacar en tête du classement général. Hindley est 3e, à 2:40. (Belga)