Un accord trouvé à la poste britannique pour mettre fin au conflit social

Cette approbation vient mettre un terme à un conflit au cours duquel le personnel a mené 18 journées de grève au dernier trimestre l'an dernier. "C'était la période la plus complexe de l'histoire du syndicat et de l'entreprise", commente Dave Ward, secrétaire général du CWU. Le responsable a insisté sur le fait que le personnel n'allait pas baisser les bras à la suite de cet accord. "Nos affiliés savent que le résultat du vote ne marque pas la fin du processus. Nous savons tous ce qu'il se passe sur le terrain, partout au Royaume-Uni, et nous allons y faire face." Le syndicaliste a encore dénoncé le manque d'intégrité de l'entreprise postale à l'égard de son personnel. Cet accord sur les salaires porte sur une durée de trois ans. Selon un porte-parole de la Royal Mail, il conforte la place de leader de l'entreprise en termes de conditions salariales, au sein du secteur postal. "Les changements opérationnels apportés par cet accord doivent profiter aux clients, en améliorant les services et la qualité, et au personnel en matière de sécurité d'emploi et d'évolution salariale." (Belga)