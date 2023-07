Un hameau fermé pour la recherche du petit Emile, un enfant disparu en France

Le Haut-Vernet, où le petit Émile a été vu pour la dernière fois, est "sanctuarisé" par la gendarmerie et la recherche du garçonnet a repris, menée par du personnel spécialisé et des chiens, sans les volontaires qui ont participé aux battues les deux jours précédents. Au total, 80 gendarmes et une dizaine de militaires spécialisés dans le débroussaillage seront mis à contribution mardi, avec plusieurs équipes cynophiles et un hélicoptère en soutien, a précisé la gendarmerie. "Au niveau de l'enquête judiciaire, les opérations de ratissage du hameau, passé au peigne fin, ont débuté, afin de tenter de retrouver la moindre trace (de l'enfant) ou indice", a indiqué le procureur de la République de Digne-les-Bains Rémy Avon à l'AFP. L'enquête, ouverte dimanche, est menée pour "recherche des causes de disparition inquiétante". Selon M. Avon, pour l'heure, aucun élément ne permet de caractériser une infraction pénale dans le cadre de cette disparition, que ce soit un homicide ou un enlèvement. Emile a été aperçu pour la dernière fois samedi à 17h15, seul, dans une ruelle du hameau de 25 habitants, situé à deux kilomètres environ du village du Vernet lui-même de 125 habitants. Pendant deux jours, les recherches ont été menées dans un périmètre de 5 kilomètres autour du Haut-Vernet, en vain : "Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre", avait expliqué lundi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence Marc Chappuis. (Belga)