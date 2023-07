Un investissement de 25 millions pour le Centre spatial de Liège

L'objectif? Doter le CSL de la plus grande cuve à vide d'Europe permettant d'effectuer, dans les environnements thermiques ultra-froids requis (approchant le zéro absolu), les calibrations optiques de futurs instruments de vols spatiaux, scientifiques ou d'observation de la Terre. Le nouvel instrument fera 7 mètres de diamètre et 12 mètres de profondeur. La cuve sera financée à hauteur de 8,8 millions par la Région wallonne. De son côté, le Fédéral (la Politique scientifique) prendra en charge à hauteur de 12 millions la construction des bâtiments, notamment la nouvelle salle blanche ultra-propre de 1.000 m² qui abritera la cuve. Le CSL et l'ULiège, dont dépend le centre, apporteront le reliquat, auquel il faudra encore ajouter un petit apport fourni par un autre mécanisme de financement. Cet investissement majeur est en discussion depuis plus de quatre ans. (Belga)