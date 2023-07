Une collision entre un camion et une camionnette fait un mort à Heuvelland

Les pompiers du Westhoek ont été appelés mardi à 8h30 pour un incendie de véhicule dans la rue de Lille à Wijtschate (Heuvelland). L'accident impliquait une semi-remorque et une camionnette. Les deux véhicules étaient en feu, ainsi que plusieurs maisons toutes proches du lieu de l'accident. Dans un premier temps, les pompiers et la police ont indiqué qu'une victime gravement blessée, souffrant de brûlures, avait été transférée à l'UZ Gand. Il s'agit du conducteur du camion. Un riverain a, par ailleurs, été légèrement blessé et a pu être soigné sur place. Le porte-parole de police a ensuite fait savoir qu'une personne, dont l'identité n'est pas encore connue, était décédée dans l'accident. Les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies. Un expert a été désigné par la section yproise du parquet de Flandre occidentale. L'accident a provoqué des fumées d'hydrocarbures qui se dirigent vers Bas-Warneton-Comines et Houthem, précise la RTBF. Il est conseillé aux habitants de fermer les fenêtres et les ventilations. (Belga)