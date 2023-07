Wimbledon - Gillé-Vliegen "pleins d'enthousiasme" pour la suite de l'année et la course au Masters

"Nous avons vécu de très beaux mois, où nous avons en réalité bien joué sur toutes les surfaces", a expliqué Sander Gillé. "Nous sommes donc bien placés pour entamer la suite. Nous allons désormais pouvoir disputer les tournois ATP Masters 1000, ainsi que les ATP 500, ce qui était le plus difficile de tout. La semaine prochaine, nous jouerons sur la terre battue de Bastad, puis à Hambourg, avant d'entamer la tournée sur dur aux États-Unis, avec le tournoi de Washington, suivi des Masters 1000 de Toronto et Cincinnati, en prélude à l'US Open. Bref, plein de belles choses en perspective, que nous pouvons, je pense, aborder avec confiance fort de l'expérience emmagasinée." C'est que Sander Gillé et Joran Vliegen rêvent d'une accession au ATP Finals, le Masters, qui réunira les huit meilleures paires de double de l'année, à Turin en novembre. "Nous sommes actuellement sixièmes à la Race (le classement de l'année, ndlr)", a-t-il poursuivi. "Cela signifie que nous sommes en bonne position, même si d'autres équipes peuvent nous dépasser après Wimbledon. Le fait de pouvoir participer aux plus grands tournois va en tout cas nous permettre de nous battre à armes égales avec nos concurrents. Il ne nous faut pas plus. Nous allons tâcher de continuer dans cette voie et d'avoir de bons pics. Et dans ce cas, nous avons une bonne chance de finir l'année à Turin." (Belga)