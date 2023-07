Wimbledon - La numéro 1 mondiale Iga Swiatek renversée en quarts de finale par Elina Svitolina

Swiatek, mise en grande difficulté dans son match des 8es de finale contre la Suissesse Belinda Bencic (WTA 14/N.14), n'a su résister face à une Svitolina qui a charmé le public de Wimbledon depuis sa victoire arrachée face à la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 20/N.19) au tour précédent. L'ancienne numéro 3 mondiale, demi-finaliste en 2019 et devenue maman depuis six mois aux côtés du Français Gaël Monfils, a pris la partie à son compte grâce à deux breaks en fin de première manche pour rattraper son retard. Iga Swiatek a rétabli l'égalité au tie-break du deuxième set, mais elle s'est effondrée dans le set décisif en laissant cinq jeux consécutifs à son adversaire, qui s'est envolée vers la victoire. C'est la première fois depuis le 6 mai que l'adversaire de Swiatek parvient à remporter deux sets face à elle. Depuis cette date, la numéro 1 mondiale n'avait perdu que deux fois, l'une par forfait et l'autre par abandon, pour 17 victoires. En demi-finale, Elina Svitolina, qui avait éliminé Elise Mertens (WTA 28/N.28) au 2e tour, rencontrera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Celle-ci a également renversé l'une des têtes de série, l'Américaine Jessica Pegula (WTA 4/N.4), 6-4, 2-6, 6-4, en 1h55. (Belga)