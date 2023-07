Wimbledon - Sander Gillé et Joran Vliegen sortis au 3e tour du double

Trois balles de break, et une conversion dans chacun des deux sets, auront suffi à Lammons et Withrow pour conquérir leur place en quarts de finale, tandis que la paire belge de Coupe Davis n'a su convertir ses deux opportunités dans le deuxième set. Après des sorties au 1er (2021) et au 2e tour (2019) lors de leurs deux premières participations à Wimbledon, Gillé et Vliegen, finalistes du dernier Roland-Garros, ont ainsi vu leur parcours sur le gazon du All England Club se terminer au 3e tour en 2023. Il n'y a plus de Belges dans le tableau du double messieurs, mais Joran Vliegen poursuit avec le double mixte. En quarts de finale, le gaucher et sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double) rencontreront le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 56) a été éliminée du double dames au 3e tour. Seule subsiste dans celui-ci Elise Mertens (WTA 8), qui jouera aux côtés de sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 7) dans la journée contre la paire tchèque composée de Miriam Kolodziejova (WTA 46) et Marketa Vondrousova (WTA 48). (Belga)