Aucun train entre Charleroi-Central et Couvin du 12 au 27 août

A Jamioulx et Cour-Sur-Heure, le gestionnaire remplacera ainsi huit aiguillages en bois par des modèles en béton plus résistants et nécessitant moins d'entretien. Entre Cour-Sur-Heure et Jamagne, 7km de rails seront remplacés par des longs rails soudés qui permettront une plus grande fluidité de la circulation des trains. A Berzée, le ballast (lit de pierres sur lequel reposent les voies) sera renouvelé. Enfin, à Philippeville, plusieurs éléments de l'infrastructure ainsi que les quais seront modernisés, liste Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Pour pallier l'absence de trains entre Charleroi-Central et Couvin durant les travaux, la SNCB mettra en place des navettes de bus entre ces deux villes. En raison des rues trop étroites, aucun bus ne fera cependant arrêt à Beignée, met en garde l'entreprise ferroviaire, ajoutant que les horaires des bus et la localisation précise des arrêts sont disponibles sur son application mobile et son site internet. Les voyageurs qui possèdent un Standard Abonnement vers la gare de Charleroi-Central au départ de Jamioulx, Beignée, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Berzée, Pry, Walcourt, Yves-Gomezée, Philippeville, Mariembourg et Couvin pourront bénéficier de l'accès gratuit au parking SNCB P2 de la gare de Charleroi-Central. Pour ce faire, ils devront remplir un formulaire (via le site https://www.belgiantrain.be/fr/support/forms/reimbursement-compensation/parking-refund). Les informations plus détaillées sur ces perturbations sont disponibles sur le site de la SNCB (https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-charleroic-couvin). (Belga)