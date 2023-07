Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins poursuivent sur leur lancée

Melexis (95,20) et Proximus (7,23) étaient en tête avec des bonds de 5,2 et 2,4%, Aedifica (62,75) et Cofinimmo (71,55) suivant avec des mieux de 1,7 et 1,5%. AB InBev (51,31) valait 0,8% de plus que mardi, KBC (66,46) et Ageas (37,57) s'appréciant de 0,7 et 1,3% tandis que Aperam (28,99) et Umicore (26,68) remontaient de 1,7 et 1,5%, Ackermans (151,50) et D'Ieteren (158,00) de 1,1 et 1%. Solvay (105,00) et UCB (78,40) étaient positives de 1,8 et 0,4%, Galapagos (37,15) se contentant d'un mieux de 0,2% tandis que Elia (109,70) et Sofina (191,30) remontaient de 0,5 et 0,9%. Unifiedpost (4,45) poursuivait par ailleurs son rebond en ajoutant 16% aux 14,8% engrangés la veille. Euronav (14,29) et Orange Belgium (13,90) valaient 1,6 et 1,7% de plus que mardi, Econocom (2,61) et SmartPhoto (27,80) récupérant 1,9 et 2,9%. Onward Medical (5,22) et Biosenic (0,07) étaient enfin négatives de 3 et 2,8%, Sequana Medical (3,14) abandonnant 1,9% alors que Biotalys (5,94) et Oxurion (0,0018) étaient positives de 1,7 et 12,5%. L'euro s'inscrivait à 1,1025 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0990 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.420 euros, en recul de 155 euros. (Belga)