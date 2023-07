Challenger de San Benedetto - Michael Geerts éliminé au deuxième tour en simple et au premier en double

Michael Geerts, 28 ans, 264e mondial, a été battu en trois sets par le Bulgare Dimitar Kuzmanov, 29 ans, 184e à l'ATP: 6-3, 1-6, 6-3. Le match a duré plus de deux heures (2h11 minutes). Kimmer Coppejans (ATP 188), 29 ans, est aussi engagé dans ce rendez-vous transalpin. L'Ostendais doit affronter l'Italien Francesco Forti (ATP 333), 23 ans, jeudi au deuxième tour. Associé au Mexicain Hans Hach Verdugo avec qui il forme la 4e paire tête de série, Michael Geerts a été éliminé aussi en double. Au premier tour, le duo s'est incliné face à la paire brésilienne composée de Fernando Romboli et Marcelo Zormann Da Silva sur la marque de 3-6, 6-4 et 10/5 au super jeu décisif au bout d'une heure et 33 minutes de match. (Belga)