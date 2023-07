Challenger Pro League - Un défenseur français rejoint le Beerschot

Ce défenseur central de 20 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2025 avec option pour deux saisons supplémentaires. Félix Nzouango arrive de la 2e équipe de la Juventus, la Juve Next Gen qui évolue en Serie C (D3). Il est international U20 en équipe de France avec qui il a disputé la Coupe du monde cette année (avec un but à son actif) et rejoindra le groupe jeudi. Il avait joué à Amiens et a été formé au AFC Creil, près de Paris, avant de rejoindre la Juventus en 2020 et où son contrat s'est achevé fin juin. Le Beerschot a fini 3e de Challenger Pro League la saison dernière, à 20 points du champion molenbeekois et 19 unités derrière Beveren. (Belga)