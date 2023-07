Euro U18 de hockey - Les U18 garçons battent l'Allemagne sur le fil et sont assurés du dernier carré

L'Allemagne a par deux fois pris l'avance mercredi soir face aux troupes de Benjamin Van Hoof, mais Jean Cloetens (57e) et Marin Van Heel (34e) ont à chaque fois rapidement rétabli l'égalité. Ce n'est que dans les dernières secondes que Molenaar a arraché les 3 points de la victoire. La Belgique avait précédemment pris largement le meilleur 8-0 sur l'Écosse samedi et 8-1 sur l'Irlande dimanche. Avec 9 points en 3 matchs, dans le groupe A, les jeunes Belges devancent l'Allemagne (6 pts), l'Irlande, l'Écosse et l'Autriche, tous trois avec 3 unités. Ils termineront la phase de poules jeudi contre l'Autriche (15h45). Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Espagne, qui toutes trois se disputent encore la qualification pour les demies. La Pologne en est écartée. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, prévues samedi prochain. (Belga)