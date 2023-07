Jupiler Pro League - Kevin Mac Allister, frère de l'international argentin Alexis Mac Allister, rejoint l'Union

Mac Allister, 25 ans, débarque en provenance du club argentin d'Argentinos Juniors dont il a porté le maillot depuis 2017 à l'exception d'un passage d'un an au Boca Juniors. Au total, il a joué 154 rencontres pour Argentinos Juniors, inscrivant 14 buts. Mac Allister est le frère d'Alexis Mac Allister, champion du monde avec l'Argentine en décembre dernier au Qatar et qui s'est engagé avec Liverpool cet été. L'Argentin est le septième renfort estival de l'Union après l'attaquant Elton Kabangu, le défenseur Fedde Leysen, l'ailier allemand Henok Teklab, le milieu Charles Vanhoutte, le milieu norvégien Mathias Rasmussen et l'attaquant malien Mamadou Traoré. (Belga)