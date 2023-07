Jupiler Pro League - Lynnt Audoor prêté à Courtrai

Le milieu de terrain de 19 ans est le frère jumeau de Sem Audoor qui joue aussi avec le Club NXT et le fils de l'ancien joueur du Club Bruges Yves Audoor. Lynnt a joué toute sa carrière à Bruges. Il a débuté avec le Club NXT il y a trois ans et a effectué ses débuts en équipe première la saison dernière effectuant six apparitions pour un total de 77 minutes. Il a disputé 24 matchs avec le Club NXT en Challenger Pro League (1but, 2 assists) lors de la dernière campagne et a été international U19 (10 matchs, 1 but). (Belga)