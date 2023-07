Jupiler Pro League - Un jeune Équatorien de 20 ans au Cercle Bruges

"Le Cercle de Bruges et le club équatorien d'Independiente del Valle ont trouvé un accord sur le transfert définitif d'Alan Minda", explique le communiqué qui précise que ce droitier d'1m71 peut évoluer sur les flancs droit et gauche. International chez les moins de 20 ans (13 caps), Alan Minda a inscrit 3 buts pour son pays dont deux en Coupe du monde U20 le mois dernier. Avec son club d'Independiente, il compte à son palmarès un titre de champion (2021), la Coupe Sud-Américaine (2022) et la Recopa Sudamericana (2023). Il jouera avec le numéro 11 au Cercle de Bruges qui entame la saison à l'Antwerp, le champion de Belgique, le 30 juillet. (Belga)