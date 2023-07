La Liga - Le Brésilien Vitor Roque recruté par le FC Barcelone à partir de juillet 2024

Vitor Hugo Roque Ferreira a quitté Cruzeiro pour rejoindre l'Athletico Paranaense le 11 avril dernier. Ce transfert a coûté 4,5 millions d'euros, grâce à une clause dans le contrat de l'attaquant. L'Athletico Paranaense réalise une affaire en or, selon les médias brésiliens, le FC Barcelone paierait environ 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Roque. Cette somme pourrait doubler dans quelques années, grâce à divers bonus. Jusqu'à l'été prochain, Roque restera à l'Athletico Paranaense qui jouera dans la ville de Curitiba. Le Brésilien a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matchs la saison dernière. Au début de l'année, il est devenu le meilleur buteur de la Copa America U20, avec 6 buts (ex aequo avec son compatriote Andrey Santos) remportée par le Brésil. Il a obtenu sa première cap avec la Seleçao le 25 mars lors du match amical perdu face au Maroc (2-1) à Marrakech. (Belga)