Le chef de la diplomatie thaïlandaise a rencontré Aung San Suu Kyi

"Il y a eu une réunion, elle était en bonne santé et ce fut une bonne réunion", a déclaré Don Pramudwinai aux journalistes en marge d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Asean à Jakarta, la capitale indonésienne. Aung Suu Kyi est détenue depuis le putsch de la junte birmane, le 1er février 2021, qui a mis fin à la brève expérience démocratique de Birmanie et a plongé le pays d'Asie du Sud-Est dans une tourmente sanglante. La lauréate du Nobel, âgée de 78 ans, a ensuite été inculpée d'une série de chefs d'accusation et emprisonnée par un tribunal de la junte pour une durée totale de 33 ans au terme d'un procès qualifié de simulacre par des organisations de défense des droits humains. M. Don a indiqué à la presse qu'il avait rencontré Mme Suu Kyi dimanche et que celle-ci avait appelé à la reprise des pourparlers. "Elle a encouragé le dialogue", a déclaré M. Don. Il a ajouté qu'il plaidait en faveur d'un "engagement avec l'autorité de Naypyidaw", en référence à la junte au pouvoir dans la capitale du pays. Mme Suu Kyi n'a été vue qu'une fois depuis le coup d'Etat, sur des photos granuleuses prises par les médias d'Etat dans une salle d'audience dépouillée de la capitale construite par les militaires. La junte a repoussé les demandes répétées de diplomates étrangers souhaitant la rencontrer, et pendant la majeure partie de son procès, ses avocats n'ont pas été autorisés à s'adresser aux médias. Depuis juin de l'an dernier, elle est à l'isolement en prison. (Belga)