Le début des vacances scolaires a stimulé la fréquentation à Brussels Airport en juin

Quelque 2.021.757 personnes ont donc arpenté les couloirs de Brussels Airport le mois dernier. Parmi eux, la part de passagers en transfert vers leur destination de vacances était de 15%, soit une augmentation de 33% par rapport à 2022. Un phénomène qui s'explique par le centre important pour les voyages au départ de l'Europe et de l'Amérique du Nord à destination de l'Afrique qu'est l'aéroport. Les dix pays les plus visités en juin étaient l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, la Turquie, la France, les États-Unis, le Portugal, le Maroc et le Royaume-Uni. De leurs côtés, les volumes de fret aérien ont enregistré une légère baisse de 4% par rapport à la même période l'an dernier, totalisant 50.136 tonnes, note Brussels Airport. Le segment des vols full cargo enregistre une baisse de 21%, conformément à la tendance mondiale, tandis que le transport de fret à bord de vols passagers connait une augmentation (+7%), tout comme le segment des services express (+10%). (Belga)