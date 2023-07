Les Belges à l'étranger - Théo Bongonda poursuit sa carrière au Spartak Moscou

Âgé de 27 ans, l'ailier quitte après une saison le club espagnol de Cadix où il avait été transféré en août dernier du Racing Genk. Il n'a pas réellement convaincu en Liga bouclant sa saison de 4 buts et 3 assists en 32 rencontres. Cadix avait toutefois connu une saison tranquille se classant 14e sur 20. Après des débuts à Zulte Waregem, Bongonda avait rejoint l'Espagne et le Celta Vigo en janvier 2015 puis Trabzonspor en Turquie sous forme de prêt de juillet 2017 à janvier 2018. Il a encore été prêté six mois à Zulte Waregem qui l'a transféré en juillet 2018 avant de le céder un an plus tard à Genk. Le Spartak Moscou a terminé 3e du championnat de Russie mais est interdit de compétition européenne comme tous les clubs russes à la suite de la guerre en Ukraine provoquée par l'invasion de l'armée russe. Bongonda pourrait retrouver au Spartak le Néerlandais Quincy Promes et le Jamaïcain Shamar Nicholson (ex-Charleroi). En revanche, il ne croisera pas Maximiliano Caufriez qui appartenait au Spartak depuis l'été 2021. L'ancien défenseur de Saint-Trond a été transféré à Clermont où le Spartak l'avait prêté la saison dernière. (Belga)