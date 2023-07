Loi européenne de restauration de la nature - Le Parlement européen dégage de justesse un accord sur un texte affaibli

Ce dossier, texte-clé du Pacte vert dans son volet biodiversité, a exacerbé les passions ces derniers mois. Il reste vivant et pourrait aboutir avant la fin de la législature, sous présidence belge du Conseil de l'UE. Après avoir repoussé une tentative de la droite et de l'extrême droite de rejeter purement et simplement la proposition de la Commission, les députés ont approuvé, par 338 voix pour, 300 contre et 7 abstentions, un texte largement amendé. L'examen des amendements adoptés doit encore déterminer à quel point la position finale des élus s'éloigne de la proposition initiale de la Commission et se rapproche de celle du Conseil, que les partisans du texte étaient prêts à rejoindre par pragmatisme, pour éviter l'enterrement du dossier sous cette législature. Des amendements du PPE, dont ceux portés par le Belge Benoît Lutgen (Engagés), ont ainsi été adoptés au cours de la session de vote. (Belga)